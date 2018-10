Eleonora Giorgi dimentica le telecamere e offende un celebre cantante – di Redazione

Eleonora Giorgi dimentica le telecamere e offende Zucchero: “Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zucchero, zozzone, tutto ubriaco…”.

Cosa serve in questa edizione del grande fratello vip per fare ascolti? Forse un colpo di scena? Potrebbe aiutare e chissà che non venga studiato a tavolino.

Anche le gaffe aiutano ma non sono studiate, soprattutto quando si tratta di offese. E’ il caso di Eleonora Giorgi, attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana.

La chiacchierata tra Eleonora Giorgi e la Marchesa.

Eleonora si trova in salotto con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, le due donne si raccontano e parlano dei retroscena che riguardano alcuni amici in comune del mondo dello spettacolo.

Parlando parlando, si entra in confidenza, soprattutto, ci si dimentica delle telecamere. Eleonora si lascia andare a dei commenti non proprio lusinghieri sul noto cantante Zucchero: “Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zucchero, zozzone, tutto ubriaco…”.

Quando si rende conto delle telecamere, si morde la lingua e tenta di rettificare: “Stupendo, meraviglioso, è un grande artista”.

Realizzato che la collega fosse inciampata in uno scivolone, la Del Secco cerca di aiutarla cambiando discorso, ma oramai il danno era fatto!

Non è la prima volta che accade una gaffe del genere all’interno della casa, in quasi tutte le edizioni capita che qualcuno dimentichi le telecamere e dica cose inappropriate.

Eleonora Giorgi è una grande artista, oltre ad essere una donna simpatica e cordiale. Sicuramente Zucchero capirà… o forse no? Chissà.

Nei prossimi giorni ne vederemo delle belle, probabilmente Eleonora Giorgi farà di tutto per riparare al danno o molto semplicemente non ne parlerà più sperando che le sue affermazione non abbiano fatto troppo rumore.

Peccato che il rumore lo hanno fatto eccome. Scopriremo quanto nella prossima puntata del grande fratello vip 2018.