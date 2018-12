Grillo distrutta su Fb: gli italiani si sono stancati di farsi prendere per il cu*o

La Grillo distrutta dai commenti sotto uno dei suoi ultimi post pubblicati su Facebook.

Com’è che dicevano gli eletti grillini? Non chiamateci onorevoli, siamo portavoce dei cittadini…

Qualcosa del genere. E in tanti ci avevano creduto. I più ingenui ci credono ancora. Ma la maggior parte, a giudicare dalle centinaia di reazioni sulla pagina Facebook della Grillo, non ci crede più.

La Ministra della Salute, ieri mattina, ha pubblicato un post nel quale scrive di essere “pienamente d’accordo con la decisione della Rai di sospendere la messa in onda dello spot sui risarcimenti per casi di malasanità“.

Lo spot al quale si riferisce Giulia Grillo è quello di Obiettivo Risarcimento, che su YouTube, sotto al video censurato, si definisce: “la prima società italiana di tutoring per le vittime di malasanità, finalizzata all’ottenimento di un giusto risarcimento“.

Secondo la Ministra, la pubblicità “banalizza e fa commercio del legittimo diritto delle persone al risarcimento del danno, mettendo in cattiva luce il lavoro infaticabile e serio di medici e professionisti della sanità“.

La Grillo, che sembra vivere nel fantastico mondo dei portavoce, continua: “i cittadini devono avere fiducia” perché “laddove vi siano errori o danni interviene la legge a tutelare il paziente con imparzialità“. E poi c’è una marmotta che confeziona la cioccolata, giusto Ministro?

Interessante anche questo passaggio: “la comunicazione non può essere superficiale […] Il ruolo dei mass media è essenziale nella nostra società e i messaggi che riguardano la salute devono essere particolarmente accurati e diffusi in maniera responsabile“.

I vaccini funzionano e sono sicuri, parola di AstroSamantha

Spot non superficiali, accurati e responsabili… Come quello diffuso dal Ministero della Salute sui vaccini? Quello in cui un’astronauta garantisce che i vaccini funzionano e sono sicuri?

E mentre il ‘gregge’ guarda questa pubblicità del Ministero al prodotto di un’azienda privata, l’Ordine dei Biologi e l’Associazione Corvelva hanno analizzato i vaccini.

Funzionano e sono sicuri, dice l’astronauta che nello spot personifica lascienzah. E invece, dalle analisi scientifiche, risulta che non funzionano e non sono nemmeno sicuri.

Grillo distrutta, ecco i commenti più votati

Patrizia, 148 reazioni: “Ben detto! Già che c’è faccia togliere anche la pubblicità della Cristoforetti che parla di vaccini sicuri. È fresca fresca la sentenza del Tribunale di Trani che stabilisce un RISARCIMENTO di 2 MILIONI DI EURO ad una FAMIGLIA CHE HA PERSO IL FIGLIO A CAUSA DEI VACCINI. È ora che la televisione e i media inizino a dire la verità! Brava!!!”

Veronica, 700 reazioni: “allora sospendi anche gli spot propaganda sui vaccini fatta da personaggi che con la scienza nn hanno niente a che fare! cerca di essere coerente almeno una volta sulle tue posizioni!”

Fabio, 383 reazioni: “Mi dispiace Giulia. All’Italia non serviva un buon dirigente sanitario vestito da ministro ma una rivoluzione ideologica, a partire da una Sana informazione sui vaccini. Anche questa uscita è fuori dallo stile di un ministro con le mani libere. Sei diventata schiava del sistema e ti sei piegata. Delusione.”

Cogito, 261 reazioni: “Hanno trovano tutto nei vaccini, virus oncogeni, virus HIV, DNA umano fetale abortivo, diserbanti, tutto tranne gli antigeni. E lei dopo una settimana non solo non sospende per precauzione i lotti incriminati, non solo dopo 1 anno non ha ancora sospeso l’obbligo vaccinale (come da programma elettorale) ma se ne esce dicendo che la malasanità non esiste e che la legge tutela i danneggiati? Ma ci prende per il culo?”

Sonia, 199 reazioni: “Cara Ministra, sospenda anche gli spot sui vaccini,ci faccia questo favore,oppure procuri e trasmetta prove certe di studi scientifici sulla loro sicurezza. State distruggendo intere generazioni.”

Moni, 172 reazioni: “Già come fate anche per le reazioni avverse da VACCINO le nascondete le insabbiare e figurate dati ben diversi da quelli reali…”

Grillo distrutta da centinaia di altri commenti simili

E la nostra portavoce cosa fa? Per caso risponde a qualcuno? Ma figuriamoci. I portavoce dei cittadini sono diventati onorevoli.

Se ne fregano se il popolo insorge. Hanno la loro poltrona e la loro agenda da portare avanti. Agenda che non sembra coincidere con le promesse fatte agli elettori…

Ma i cittadini, per fortuna, hanno iniziato ad accorgersene. Un utente avverte: “non preoccupatevi, a maggio ci sono le Europee, e come vi abbiamo votato VI SVOTIAMO“.