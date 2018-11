Maltempo, 14 milioni di alberi sradicati: video da brividi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo si porta via 14 milioni di alberi. Zaia: “Devastazione totale” – di Biagio Chiariello

Le stime di Coldiretti e Federforeste parlano di ingenti danni al patrimonio boschivo italiano.

Impressionante il video pubblicato dai vigili del fuoco, girato sulla diga del Comelico completamente intasata di alberi e detriti dopo la devastazione. Zaia: “Siamo in ginocchio”.

Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal maltempo (300mila nell’Altopiano delle Alpi).

È la drammatica stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad avere la peggio sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all’Alto Adige, dal Veneto al Friuli, dove:

“ci vorrà almeno un secolo per tornare alla normalità. Nei boschi si trova una grande varietà di vegetali e una popolazione di mammiferi, uccelli e rettili che per il disastro è stata sconvolta, mentre – sottolinea la Coldiretti – la mancanza di copertura vegetale lascia il campo libero a frane e smottamenti in caso di forti piogge”.

In un filmato pubblicato sui profili social dei Vigili del fuoco si vede una distesa di alberi, impastati con fango e detriti, che ricopre praticamente tutta la diga del Comelico, in Val Visdende, lungo la SS48 bis delle Dolomiti, San Pietro in Cadore e Alleghe.

I danni del maltempo in un video

In una situazione in cui “l’Italia importa circa l’80% del legno che consuma, al danno ambientale si aggiunge – continua la Coldiretti – quello economico con importanti ripercussioni sull’intera filiera del legno e la perdita di posti di lavoro, in aree spesso difficili.

Senza dimenticare – continua la Coldiretti – gli effetti paesaggistici e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco come i funghi in forte espansione”.

Parla di “devastazione totale” il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Stiamo lavorando, abbiamo l’esercito presente, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco e i volontari di varie regioni per far fronte ad una situazione di una devastazione totale alcune case crollate, un centinaio di strade, di viabilità che non c’è più.”

Continua: “Si calcolano circa 100mila ettari di bosco raso al suolo – ha detto -. La zona colpita, delle Dolomiti, è patrimonio Unesco. Siamo in ginocchio. L’alluvione che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla regione, ha superato la portata delle alluvioni del 1966 e del 2010”, ha concluso Zaia.

Fonte: fanpage.it – Titolo originale: Il maltempo si porta via 14 milioni di alberi. Zaia: “Devastazione totale”