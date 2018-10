Matera, divieto di bere acqua e scuole chiuse: ci sono feci nell’acquedotto

Matera, acqua contaminata da batteri fecali: divieto assoluto di uso e scuole chiuse – di Antonio Palma

Il Sindaco di Matera ha emesso una ordinanza per imporre il divieto assoluto di uso dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale dopo gli allarmanti risultati delle analisi compiute dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata che hanno riscontrato la presenza di batteri coliformi al di sopra dei limiti consentiti dalla norma nell’Acquedotto Lucano.

Divieto assoluto di uso dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale e scuole di ogni ordine e grado chiuse fino a nuovo ordine .

È l’ordinanza urgente emessa questa mattina dal sindaco della città di Matera, Raffaello De Ruggieri, dopo gli allarmanti risultati delle analisi compiute dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata che hanno riscontrato la presenza di batteri coliformi al di sopra dei limiti consentiti dalla norma all’interno dell’acquedotto che serve la cittadina.

“Il Sindaco di Matera ha emesso un’ordinanza cautelativa di divieto in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell’acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione” si legge nell’avviso pubblicato dal Comune, che aggiunge:

“L’ordinanza prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ricadente nel territorio della città, nella giornata del 19 ottobre 2018”.

In precedenza l’Azienda sanitaria di Matera aveva sconsigliato l’uso dell’acqua sia per scopi alimentari che per l’igiene della persona, se non dopo aver portato a 100 gradi la temperatura dell’acqua mediante bollitura.

Comune di Matera annuncia servizi alternativi

Come spiega sempre l’amministrazione comunale, l’ordinanza si è resa necessaria dopo la comunicazione giunta nella tarda serata di giovedì dal Dipartimento prevenzione collettiva della salute umana – Uoc per l’igiene degli alimenti e della nutrizione, che riferisce della presenza di batteri fecali nell’acqua potabile. La presenza di tali batteri rivela una contaminazione fecale dell’acqua potabile.

Nel dettaglio, è stato accertato il superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera.

“Il Sindaco ha disposto che l’ordinanza sia inviata alla Presidenza della Regione Basilicata, al Dipartimento regionale della Salute sicurezza e solidarietà sociale, al Dipartimento regionale ambiente ed energia, ad Acquedotto Lucano, all’Asm e all’Arpab”

conclude il comunicato del Comune assicurando che Acquedotto Lucano provvederà all’immediata predisposizione di idonei servizi alternativi di consegna di acqua potabile alla popolazione mediante autobotti e/o acqua in confezione. Fonte: fanpage.it