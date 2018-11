Roberto Saviano: spunta un video scioccante su YouTube (non per tutti)

“Questo è Roberto Saviano. Lo conoscete tutti, vero? No, molti di voi pensano di conoscerlo ma in realtà non è così“.

Inizia in questo modo un video scioccante caricato un paio di settimane fa sul canale YouTube di Andrea Porta. Il filmato lo trovate incorporato in fondo a questo articolo.

La parte più sconvolgente del video è l’ultima, nella quale l’autore analizza minuziosamente un’intervento del famoso giornalista in un programma condotto da Fabio Fazio.

Ma la prima parte non è certo meno interessante. Mentre scorrono immagini tratte dalla serie Gomorra, la voce fuori campo sostiene che “lo sceneggiato non contrasta minimamente la camorra, anzi, la promuove“.

A sostegno di questa tesi vengono mostrati alcuni articoli, come questo di una testata registrata al Tribunale di Napoli. Vi si legge:

“Le coincidenze, però, di una recrudescenza della criminalità con l’inizio di Gomorra ci sono tutte. Sono solo coincidenze? C’è chi studia il fenomeno e ne cerca di tracciare scientificamente le correlazioni.

Sta di fatto carte alla mano da quando è iniziata la terza stagione de ‘La serie’ su Sky – rilevano – c’è un aumento sensibile di fatti criminali che ricalcano scene e logiche della fiction“.

Gli fa eco Blastingnews: “Non si placano le critiche negative alla serie televisiva nata da un’idea di Roberto Saviano, che oggi più che mai arrivano quotidianamente sia dal mondo dello spettacolo che da quello della magistratura“.

Roberto Saviano e Neda

Inquietante la testimonianza di alcuni bambini napoletani, intervistati da un programma televisivo. Uno di loro dice (minuto 2:25): “Gomorra mette la guerra in testa alla gente“.

Sul nostro sito avevamo già trattato l’argomento riportando un articolo di Paolo Barnard, dal titolo: Senza la scorta Saviano muore… come bestseller (le scorte fermano i killer?).

Nella seconda parte viene analizzata la nascita del personaggio Saviano. Si parla della sua scorta, di come gli sia stata affidata, dei presunti legami con i Democratici di Sinistra (oggi PD) e dell’inevitabile successo che ne sarebbe derivato.

Ma ciò che ci ha più sconvolto è l’analisi del monologo di Saviano sull’omicidio di Neda Salehi Agha-Soltan. Ascoltatelo, ne vale la pena: