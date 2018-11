Vaccini HPV, Giappone ritira la raccomandazione: troppe reazioni avverse

PERCENTUALE DI VACCINAZIONE: SI PASSA DALL’80% A MENO DELL’1%. UN CASO? SICURAMENTE IL GOVERNO GIAPPONESE HA PRESTATO ATTENZIONE AI PROPRI CITTADINI E LI HA TUTELATI.

Ringraziamo i seguenti medici i quali ci hanno permesso di comprendere qual è stata l’esperienza medica giapponese relativa alla vaccinazione hpv:

HIROKUNI BEPPU, MASUMI MINAGUCHI, KIYOSHI UCHIDE, KUNIHIKO KUMAMOTO, MASATO SEKIGUCHI, YUKARI YAJU.

Il vaccino contro il papillomavirus umano (HPV) è stato associato a una serie di gravi reazioni avverse. La gamma dei sintomi è varia, questi si sviluppano in tempi diversi. La sicurezza e l’efficacia del vaccino HPV trascura i seguenti punti:

PANORAMICA DEL PROBLEMA DEL VACCINO HPV IN GIAPPONE

I vaccini HPV sono stati approvati successivamente in Giappone rispetto ai paesi occidentali (ottobre 2009 per Cervarix e luglio 2011 per Gardasil). Il tasso di vaccinazione era inizialmente basso.

Tuttavia, dopo una campagna per la promozione del vaccino, che ha portato alla sovvenzione governativa del costo del vaccino nel novembre 2010, il tasso di vaccinazione è aumentato esponenzialmente e contemporaneamente anche l’aumento imprevisto delle segnalazioni di eventi avversi, come MAI prima.

La tabella 1 mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi gravi (ADR), definite secondo le linee guida ICH E2A (2), presentate in relazione ai vaccini HPV dai produttori alla fine di febbraio 2016 (3).

Questi numeri superano di gran lunga quelli di altri vaccini, anche se si ammette la probabilità che la vigilanza sia più elevata per un vaccino di nuova introduzione rispetto a una più vecchi (4, 5).

Poiché questi dati sono stati compilati da relazioni volontarie, l’incidenza effettiva di eventi avversi potrebbe essere molto più elevata (6, 7).

Tabella 1

Table 1: Reports of serious AEs/ADRs of HPV vaccines in Japan (3) Vaccines Total dose* Total number of inoculated persons* Serious AE/ADR reports From MAH From medical institutes Cervarix 6,998,266 2,590,000 835 448 Gardasil 1,924,121 800,000 124 165 *Estimated from sales dataNote: AE: adverse event; ADR: adverse drug reaction; MAH: marketing

authorisation holder Observation period: December 2009–February 2016 (Cervarix),August

2011–February2016 (Gardasil)

Altre caratteristiche chiave delle ADR riportate con i vaccini HPV sono la diversità dei sintomi e il loro sviluppo “multi livello” e per un lungo periodo di tempo.

Le ADR comprendono sintomi complessi e multi-sistema, come le convulsioni, disturbo della coscienza, dolori sistemici tra cui mal di testa, mialgia, artralgia, dolore alla schiena , disfunzione motoria come paralisi, debolezza muscolare, esaurimento e movimenti involontari, intorpidimento e disturbi sensoriali, sintomi tra cui vertigini, ipotensione, tachicardia, nausea, vomito e diarrea, disfunzione respiratoria tra cui dispnea e asma; disturbi endocrini, disturbi mestruali e ipermenorrea, ipersensibilità alla luce e al suono, sintomi psicologici come ansia, frustrazione, allucinazioni e eccesso della fame.

La disfunzione cerebrale è più elevata come pure i disturbi cognitivi tra cui disturbi della memoria, disorientamento e perdita di concentrazione e disturbi del sonno tra cui ipersonnia e attacchi improvvisi.

In alcuni casi, questi sintomi compromettono l’apprendimento e si traducono in estrema stanchezza e diminuzione della motivazione con un impatto negativo sulla vita quotidiana (8, 9, 10, 11).

La situazione in Giappone è simile a quella in altri paesi che hanno anche segnalato un cluster specifico di sintomi gravi e complessi che si sviluppano su più sistemi corporei per un lungo periodo di tempo (12, 13).

La ragione per cui i vaccini HPV causano questi effetti avversi resta da studiare ma una delle spiegazioni più plausibili è che questi vaccini sono progettati per “mantenere un titolo anticorpale estremamente alto per un lungo periodo di tempo”.

Poiché le reazioni infiammatorie prolungate associate all’infezione sono note per causare malattie autoimmuni ed un peggioramento delle reazioni autoimmuni (14), la stimolazione antigenica ripetuta nel tempo potrebbe anche indurre reazioni autoimmuni complesse attraverso un meccanismo simile a quello osservato con un’infezione prolungata.

Tutti i danneggiati hanno iniziato a divulgare la propria esperienza e ovviamente la stampa non lo ha riportato ma in risposta alla situazione il MHLW ha ritirato la sua raccomandazione nel giugno 2013 sulla base di “una relazione causale innegabile tra dolore persistente e vaccinazione” (1).

Vaccini HPV, dall’80% all’1%

Di conseguenza, i tassi di vaccinazione sono calati mostruosamente: dall’80% a meno dell’1% al momento (15)]. In risposta a questo cambiamento, i sostenitori del vaccino HPV hanno iniziato attivamente a fare pressioni sul governo.

Il 20 gennaio 2014, il comitato consultivo di esperti istituito dal MHLW (16) ha affermato che le reazioni avverse non siano dovute al vaccino ma da reazioni psicosomatiche dovute all’ansia o al dolore stimolatorio causato dall’iniezione dell’ago, non a causa dei componenti del vaccino stesso.

Tuttavia, i medici e i ricercatori che hanno esaminato i pazienti danneggiati hanno concluso che non si tratta di reazioni psicosomatiche ma di danni e anche gravi (9, 10, 11).

Pertanto, la sicurezza del vaccino HPV rimane tutt’altro che certa in Giappone, giustificando la forte sfiducia dei cittadini e intanto le società farmaceutiche hanno avviato una strategia di risanamento (chiamiamola così) attraverso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il comitato consultivo globale sulla sicurezza dei vaccini, ovvero il GACVS (uno dei comitati consultivi dell’OMS) ha affermato che “non ha riscontrato alcun problema di sicurezza che altererebbe o andrebbe a modificare le loro raccomandazioni per la vaccinazione”, criticando così la decisione del MHLW di ritirare invece la suddetta raccomandazione (17).

Nonostante questi ostacoli, nel luglio 2016, un gruppo di danneggiati ha intentato una causa multipla nella corte distrettuale di Tokyo, Nagoya, Osaka e Fukuoka contro il governo giapponese e le due società farmaceutiche che avevano prodotto questi vaccini.

Inoltre, nel dicembre dello stesso anno, altre vittime si unirono alla causa, portando il numero totale di querelanti a 119 (18).